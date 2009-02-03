2 реферата по стоматологии.

Ищу специалиста (!) кто недавно защищал диссертацию и имеет СВЕЖИЕ (!) требования ВАК России по оформлению работ - диссертации, автореферата и лит. ссылок. Нужно уточнить ряд моментов и помочь с правильным оформлением. Нужен специалист кто этим занимается, ...
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Здравствуйте, нужны рефераты:
1.Доброкачественные опухоли челючтно лицевой области. На 12-18 листов 14 шрифтом.
2.Остеопластические материалы в амбулаторной клинической практике врача стоматолога. На 24 листа 14шрифтом, необходим список литеротуры не менее 12 позиций со сносками на список в тексте.
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