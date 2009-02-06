Расчетная работа по ценным бумагам

Нужны специалисты для написания контрольных, курсовых и дипломных работ по английскому (изредка по французскому) языку. Оплата вебмани после успешной сдачи работы. Если хотите, можно работать по СБС. Плачу в рублях, поэтому прошу указывать ваши цены ...
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Предмет: "Ценные бумаги"
Нужно выполнить расчетную работу "Расчет и анализ надежности и доходности финансовых вложений"
Задание в методичке.
Цена: 300 руб.
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