Доброго времени суток! Необходимо выполнить творческую разработку. Предмет: "Организация предпринимательской деятельности". Задание во вложении. Цена: 300 руб. Оплата: яндекс-деньги или вебмани.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Доброго дня! Предмет: "Ценные бумаги" Нужно выполнить расчетную работу "Расчет и анализ надежности и доходности финансовых вложений" Задание в методичке. Цена: 300 руб.Закрыт15 лет назад
Доброго дня! Предмет: "Ценные бумаги" Нужно выполнить расчетную работу "Расчет и анализ надежности и доходности финансовых вложений" Задание в методичке. Цена: 300 руб.Закрыт15 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо выполнить товрческую разработку. Предмет: "Системный анализ в управлении" Задание в прикрепленном файле. Цена: 300 руб. Просьба указывать срок выполнения. Оплата - WM, яндекс-деньги.Закрыт15 лет назад
Предмет: "Организация производства на предприятии". 1. Определить число грузовых крюков конвейера и его шаг. Исходные данные: - количество транспортируемых изделий в сутки – 432шт.; - количество изделий, навешиваемых на один крюк – 2 шт.; - длина рабочей части конвейера – ...Завершен15 лет назад