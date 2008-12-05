terolessa

Олеся Терновская terolessa

 
42 годаРоссия/Тюмень
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
$2
10 баллов
15 лет назад
Рефераты
Очень внимательная заказчица, подробно ответила на все вопросы, оплата вовремя и в удобной форме, кроме того просто приятная в общении девушка. Побольше бы таких заказчиков! Спасибо Вам, Олеся!
Мара решала задачи по "Организации производства". Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. С развернутыми решениями и дополнительными пояснениями. Отличный исполнитель. Сотрудничеством очень довольна. Рекомендую.
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