Расчётная работа по рынку ценных бумаг

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Доброго дня!

Предмет: "Ценные бумаги"

Нужно выполнить расчетную работу "Расчет и анализ надежности и доходности финансовых вложений"

Задание в методичке.

Цена: 300 руб.

15 лет назад
terolessa
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Tanjuscha
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
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