Диплом по психологии

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок191 просмотр
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Необходимо написать введение. теоретическую часть и часть заключения по данной главе. Естественно приложить список использованной литературы.

Предмет психология.

Срок до 5 марта.

Оплата 1500 руб.

Объем 40 листов

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
JuliM
Юлия 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$30
14 дней