Бухгалтерский финансовый учет, курсовая

$16
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Предмет: Бухгалтерский финансовый учет

Тема: Учет капитальных вложений, производимых хозяйственным способом

Требования стандартные

Срок - 21 февраля

Оплата в рублях - 600

В работе должно быть 2 главы - первая - теория, вторая - на примере предприятия

Можно предложить свою готовую работу, соответствующую заданной теме

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$20
4 дня