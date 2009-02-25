Операционный менеджмент (приватно для Marirusa)

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Необходима работа по операционному менеджменту.

Подробное задание имеется.

3-5 дней. 2 000 рос. руб.

15 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$55
4 дня
Качественно выполнила работу в оговоренный срок. Всегда на связи, оперативно отвечает на возникшие вопросы. Весьма рекомендую!
Очень рада работать с Лисиной Еленой. Отличный заказчик. Оплата вовремя, четкие ТЗ, постоянно на связи, очень приятна в общении. Продолжаем сотрудничество!