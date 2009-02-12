Расчетная часть курсового проекта по статистике

$12
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок359 просмотров
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Ув. фрилансеры добрый день. Необходимо сделать расчетную часть курсовой работы. Работа не 30-40мин, несколько задач. Можно решить не все задания. Указывайте цену и сроки за количество решенных заданий. Задания в приложении. Спасибо.

15 лет назад
ashmush
Sahara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Tanjuscha
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Человек очень непорядочный. Оплату задерживает на длительное время, при этом в переписке отговорки и снова задержки. Выполненное задание получила вовремя, решенное верно и в полном объеме. И тут после перечисленной оплаты просит ее вернуть, мотивируя тем, что задания полностью неверные. Сама в них не разбирается, но тем не менее обвиняет. Короче, хочет здесь заработать за чужой счет, да еще шантажирует отрицательными отзывами и оскорбляет. Могу предоставить эти решения на всеобщее рассмотрение, которые заказчик называет полностью неверными. Уважаемые фрилансеры, если Вам дороги Ваши силы и репутация не связывайтесь с этим человеком! Если еще сомневаетесь, можете посмотреть эти задачи и сами оценить их http://www.weblancer.net/users/Tanjuscha/portfolio/?category_id=47