Необходимо выполнить 2 задания на паскале на алгоритмы динамического программирования. Программки простые из начального курса в основном односложные. Посмотреть можно здесь: http://myworks.vndv.com/graphs.doc По всем вопросам в приват или ICQ367673869 Стоимость: $6 Срок: 3 дня
Расчетная часть курсового проекта по статистике
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Ув. фрилансеры добрый день. Необходимо сделать расчетную часть курсовой работы. Работа не 30-40мин, несколько задач. Можно решить не все задания. Указывайте цену и сроки за количество решенных заданий. Задания в приложении. Спасибо.
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