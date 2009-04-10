Диплом. ЭВМ и вычислителные системы.

Тема: Постановка фонетических навыков учащихся на начальном этапе изучения английского языка. Нужно рассмотреть все стороны, начиная от простой тепории, особенностях постановки с учетом различных факторов и т.д. и т.д. и т.д. Объем не менее 50 листов. Курсовая не ...