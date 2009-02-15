Нужно написать курсовую работу на тему: "Обучение по системе В. С. Базарского: сущность и специфика". Объем 25 листов, шрифт 14, между строк 1,5 интервала.

Срок для написания 10 дней. Уникальность материала абсолютно НЕ имеет значения.

Пожалуйста, сообщайте ваши цены (но бюджет ограничен).