Курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок438 просмотров
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Нужно написать курсовую работу на тему: "Обучение по системе В. С. Базарского: сущность и специфика". Объем 25 листов, шрифт 14, между строк 1,5 интервала.

Срок для написания 10 дней. Уникальность материала абсолютно НЕ имеет значения.

Пожалуйста, сообщайте ваши цены (но бюджет ограничен).

15 лет назад
ludmila-pr
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Высокое качество работы, приятное общение. Буду обращаться еще.
Работой с Людмилой доволен. Она хотя и очень требовательный заказчик - но оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую всем.
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