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Нужно написать курсовую работу на тему: "Обучение по системе В. С. Базарского: сущность и специфика". Объем 25 листов, шрифт 14, между строк 1,5 интервала.
Срок для написания 10 дней. Уникальность материала абсолютно НЕ имеет значения.
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