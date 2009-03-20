Курсовая работа. С++.

Тема:Маркетинговые исследования как составная часть стратегического менеджмента. Статьи, графики, таблицы.Объем 15-20 листов, срок выполнения 1 недели max. Сумму указывайте в рублях.
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