Курсовая работа. С++.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Указывайте цену и срок. Спасибо.

15 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
15 лет назад
$80
3 дня
Работа выполнена качественно и быстро. Доработок не потребовалось, защищена на отлично! Приятно иметь дело с профессионалом в своей области. Обязательно буду обращаться ещё.
Вежливый заказчик, с четким пониманием того, что хочет. Всем советую, и сам буду сотрудничать.