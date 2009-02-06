Курсовая работа по ТММ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки284 просмотра
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Часть работы и чертижы начаты нужно доделать все вышлю в месте с методичкой и заднием

Бланк с заданим прикреплен сдесь вариант второй:

плачу 800 рублей на ваш кошелек.

15 лет назад
oda992
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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