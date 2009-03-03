Бухучет, курсовая

Ищу специалиста (!) кто недавно защищал диссертацию и имеет СВЕЖИЕ (!) требования ВАК России по оформлению работ - диссертации, автореферата и лит. ссылок. Нужно уточнить ряд моментов и помочь с правильным оформлением. Нужен специалист кто этим занимается, ...