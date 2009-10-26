Редактирование диссертации

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок455 просмотров
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Необходимо редактировать диссертацию

Административное право

кандидатская диссертация

«Производство по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности в ОВД»

160 листов

Задачи: Редактировать текст в общей части, четко прописать все оригинальные положения, необходимые во введении / заключении.

В качестве бонуса перед началом данной работы:

1. оплаченный доступ в antiplagiat.ru на 10 проверок! (для самостоятельного контроля качества)

2. текст диссертации из РГБ на схожую тему (чтобы не было повторений!)

Кандидатская степень для потенциального соискателя - желательна!

Язык работы: русский

Срок исполнения: 10-14 дней

[email protected]

15 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$400
10 дней
Грамотное, качественное исполнение работы. Ответственное отношение к поставленным задачам и привнесение новых, осмысленных элементов новизны в исследование. Практически постоянно на связи с готовностью объяснить непонятное или обсудить какие-то оргмоменты. Вот далеко не полный список, характеризующий данного исполнителя с позитивной стороны. Очень рада нашему регулярному сотрудничеству и рассчитываю на него и в будущем!
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