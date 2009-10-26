Редактирование диссертации

Грамотное, качественное исполнение работы. Ответственное отношение к поставленным задачам и привнесение новых, осмысленных элементов новизны в исследование. Практически постоянно на связи с готовностью объяснить непонятное или обсудить какие-то оргмоменты. Вот далеко не полный список, характеризующий данного исполнителя с позитивной стороны. Очень рада нашему регулярному сотрудничеству и рассчитываю на него и в будущем!