Курсовая работа

Тема:Маркетинговые исследования как составная часть стратегического менеджмента. Статьи, графики, таблицы.Объем 15-20 листов, срок выполнения 1 недели max. Сумму указывайте в рублях.
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Необходимо написать 2 курсовые работы. Темы: "Роль менеджера на современном предприятии" и "Кадровый потенциал и методы его совершенствования". Объём каждого максимум 35 страниц. Без практической части.
Оплата 1000 руб. за каждый
Клиенту отдаю 17.02.09, т.е. 16.02. должны быть у меня
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