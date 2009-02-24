Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки139 просмотров
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Необходимо написать 2 курсовые работы. Темы: "Роль менеджера на современном предприятии" и "Кадровый потенциал и методы его совершенствования". Объём каждого максимум 35 страниц. Без практической части.

Оплата 1000 руб. за каждый

Клиенту отдаю 17.02.09, т.е. 16.02. должны быть у меня

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$50
4 дня
Мара, вы отличный исполнитель!!!!!! Обе работы выполнены качественно и в короткий срок. Темы полностью раскрыты, оригинальность текстов высокая. Хочется отметить также вежливое общение исполнителя с заказчиком. РЕКОМЕНДУЮ!!!! И надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
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