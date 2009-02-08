Творческая разработка по системному анализу

Тема:Маркетинговые исследования как составная часть стратегического менеджмента. Статьи, графики, таблицы.Объем 15-20 листов, срок выполнения 1 недели max. Сумму указывайте в рублях.
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Доброго времени суток!
Необходимо выполнить товрческую разработку.
Предмет: "Системный анализ в управлении"
Задание в прикрепленном файле.
Цена: 300 руб.
Просьба указывать срок выполнения.
Оплата - WM, яндекс-деньги.
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