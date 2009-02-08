Творческая разработка по системному анализу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок230 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо выполнить товрческую разработку.

Предмет: "Системный анализ в управлении"

Задание в прикрепленном файле.

Цена: 300 руб.

Просьба указывать срок выполнения.

Оплата - WM, яндекс-деньги.

15 лет назад
terolessa
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
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