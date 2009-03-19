Диплом по менеджменту

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Тема ВКР Эффективность деятельности руководителя унитарного предприятия и пути ее повышения на примере ФГУП ***

План работы

Введение

Глава 1. Теоретические основы оценки эффективности

маркетинговой деятельности на промышленных предприятиях

1.1. Современные подходы к определению социально-экономической сущности и задач маркетинга

1.2. Содержание эффективности маркетинговой деятельности в управлении промышленным предприятием

1.3. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий при реализации эффективной маркетинговой деятельности руководителя унитарного промышленного предприятия

Глава 2. Оценка эффективности деятельности руководителя унитарного предприятия на примере ФГУП *****

2.1 Краткая технико-экономическая характеристика ФГУП *****

2.2. Анализ финансового состояния ФГУП ******

2.3. Анализ функционирования службы маркетинга на ФГУП *******

3. Основные проблемы и пути совершенствования деятельности руководителя

ФГУП ******

3.1 Анализ проблем управленческой деятельности предприятия

3.2 Проблема рациональной организации рабочего времени руководителя унитарного предприятия и пути её решения

3.3 Повышение эффективности работы руководства ФГУП ******

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Объем - 70-90 стр. Данные финансовые нужно будет придумать или взять похожего предприятия

информация о предприятии берется с сайта предприятия. Предприятие находится в РФ

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