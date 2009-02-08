Написать дипломную работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок427 просмотров
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Всем привет!

Необходимо написать дипломную работу по предмету культурология.

Техническое задание в приложении.

От Вас необходимо примеры работ в данной области, сроки и цена.

С нетерпением жду предложений. Во избежании недоразумений, предупреждаю сразу, оплата только по факту.

15 лет назад
styx1245
Виктор 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
$180
20 дней