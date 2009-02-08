Тема:Маркетинговые исследования как составная часть стратегического менеджмента. Статьи, графики, таблицы.Объем 15-20 листов, срок выполнения 1 недели max. Сумму указывайте в рублях.
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Необходимо написать дипломную работу по предмету культурология.
Техническое задание в приложении.
От Вас необходимо примеры работ в данной области, сроки и цена.
С нетерпением жду предложений. Во избежании недоразумений, предупреждаю сразу, оплата только по факту.
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