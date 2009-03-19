Выполнить работы

Тема:Маркетинговые исследования как составная часть стратегического менеджмента. Статьи, графики, таблицы.Объем 15-20 листов, срок выполнения 1 недели max. Сумму указывайте в рублях.
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1. Математические методы
2. Технологии разработки программных продуктов
3. Технологии разработки программных продуктов
4. Математические методы
5. Управление судном
6. Стратегическое управление в городском хозяйстве
7. Стратегическое управление в городском хозяйстве
8. Стратегия организации в городском хозяйстве
9. Проектирование экономических информационных систем
10. Прикладная информатика в экономике (диплом)
11. Теория управления
12. Транспортно-грузовые системы
13. Архитектура
14. Стратегическое управление в гор хоз
15. Стратегическое управление в городском хозяйстве
16. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
17. Инженерно экономические основы градостроительства
18. Инженерно экономические основы градостроительства
19. Право социального обеспечения
20. Международное публицистическое право (2 работы)
Все задания скачиваем здесь: http://files.mail.ru/0MW4KK
Срок - различные на все работы
Цена - согласовывается в процессе обсуждения
Оплата - только Яндекс (в других системах разница обмена не учитывается). Перевод после полной проверки работы.
Связь - ICQ 354-484-768 Елена (пожалуйста, в приват не пишите, могу пропустить сообщение)
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