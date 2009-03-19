Выполнить работы

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок852 просмотра
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1. Математические методы

2. Технологии разработки программных продуктов

3. Технологии разработки программных продуктов

4. Математические методы

5. Управление судном

6. Стратегическое управление в городском хозяйстве

7. Стратегическое управление в городском хозяйстве

8. Стратегия организации в городском хозяйстве

9. Проектирование экономических информационных систем

10. Прикладная информатика в экономике (диплом)

11. Теория управления

12. Транспортно-грузовые системы

13. Архитектура

14. Стратегическое управление в гор хоз

15. Стратегическое управление в городском хозяйстве

16. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

17. Инженерно экономические основы градостроительства

18. Инженерно экономические основы градостроительства

19. Право социального обеспечения

20. Международное публицистическое право (2 работы)

Все задания скачиваем здесь: http://files.mail.ru/0MW4KK

Срок - различные на все работы

Цена - согласовывается в процессе обсуждения

Оплата - только Яндекс (в других системах разница обмена не учитывается). Перевод после полной проверки работы.

Связь - ICQ 354-484-768 Елена (пожалуйста, в приват не пишите, могу пропустить сообщение)

15 лет назад
victorcd
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
matre2012
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$78
6 дней
mari_dm
Мария 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов(-1)
15 лет назад
$140
10 дней
alyon_ka
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
6 дней
Как всегда только положительный эмоции! Работа выполнена на "отлично". Спасибо за сотрудничество!
Все отлично - ничем не обидели, оплату перевели как и обещали - после проверки работы.