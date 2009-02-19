Курсовая работа по прикладной математике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки246 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую работу по Прикладной математике.

Работа состоит из 6 задач, которые необходимо решить и расписать МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО.

Необходимый вариант промаркирован в тексте файла.

Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного сотрудничества на более выгодных условиях. Мы заинтересованы в хороших авторах и ценим их.

15 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
crol07
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$17
5 дней
Оксана - замечательный автор! Работа выполнена качественно и в срок, в полном соответствии с требованиями. С удовольствием продолжим сотрудничество в дальнейшем и очень рекомендуем!