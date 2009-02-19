Курсовая работа по прикладной математике

Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую работу по Прикладной математике.

Работа состоит из 6 задач, которые необходимо решить и расписать МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО.

Необходимый вариант промаркирован в тексте файла.

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