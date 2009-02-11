2 программы на Turbo Pascal на графы

Нужно написать курсовую работу на тему: "Обучение по системе В. С. Базарского: сущность и специфика". Объем 25 листов, шрифт 14, между строк 1,5 интервала. Срок для написания 10 дней. Уникальность материала абсолютно НЕ имеет значения. Пожалуйста, сообщайте ...