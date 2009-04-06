Курсовая работа. Вычислительные сети.

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15 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bbcat
Яков 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$18
3 дня
Яков грамотно выполнил работу. Были вопросы по срокам. Ну а целом - всё хорошо.
Очень порядочный заказчик, очень контактный и приятный в общении человек. С оплатой тоже никаких проблем - деньги получены чётко в оговоренный срок в полном объйме. Надеюсь на продолжение сотрудничества в дальнейшем. С уважением, Яков.