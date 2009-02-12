Диплом по прикладной информатике в экономике

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок358 просмотров
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Тема дипломного проекта: автоматизация управленческого учета в организации. Необходимо сделать программу в 1С: Предприятие 8.1 или в Delphi . Программа должна содержать разделы: Анализ (например, рентабельности, ликвидности), финансовый менеджмент, прогнозирование и оценка управления. Помимо программы требуется аналитическая записка.

15 лет назад
Alekzande
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
softmake1
Виталий 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад
$696
20 дней
Нарушил сроки, не сделал ничего по работе, одни только обещания! В черный список таких!