Диплом по прикладной информатике в экономике

Необходимо выполнить 2 задания на паскале на алгоритмы динамического программирования. Программки простые из начального курса в основном односложные. Посмотреть можно здесь: http://myworks.vndv.com/graphs.doc По всем вопросам в приват или ICQ367673869 Стоимость: $6 Срок: 3 дня