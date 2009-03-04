Курсовая, статистика

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка159 просмотров
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Тема: Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости

Необходимо написать курсовую работу

Подробный план - во вложении

Срок - 21 февраля

Можно предложить готовую работу - свою

Интернет исключен

Оплата в рублях - 700

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
5 дней
С Еленой очень приятно работать! Работы качественные! В очередной раз убедилась. Рекомендую сотрудничество!
Очередной совместный проект с Лизой принес только положительные эмоции. Четкое задание, гарантированная оплата - все отлично!