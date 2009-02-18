Технологическая механика, реферат с расчетами

$9
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка177 просмотров
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Необходимо выполнить реферат с расчетами по технологической механике

Есть точно такое же выполненное задание, но с другими значениями, поэтому выполнять будет намного легче

Срок - 1-2 дня

Оплата в рублях - 350

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15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Igor_Taran
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$9
1 день
Игорь профессионально справился с заданием! Планирую дальнейшее сотрудничество и рекомендую!
Сотрудничеством остался доволен