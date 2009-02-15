Диплом по Деталям Машин

По деталям машин надо для военного училища диплом "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя"

Там надо 4 чертежа - один А1 и три А

Описание в прикрепленном файле, Указывайте цену и срок