Диплом по Деталям Машин

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По деталям машин надо для военного училища диплом "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя"

Там надо 4 чертежа - один А1 и три А

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15 лет назад
Igorsula
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад