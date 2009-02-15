Приветствую всех. Необходимо в короткие сроки выполнить курсовой проект по предмету "Теория автоматов". Задание смотрите ниже: На вход автомата поступает непрерывная последовательность букв z1, z2 и z3, составляющих входной алфавит Z. На выходе автомата в дискретные ...
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Необходимо написать Access. Укажите цену и сроки. Спасибо.
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