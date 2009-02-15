Приветствую всех. Необходимо в короткие сроки выполнить курсовой проект по предмету "Теория автоматов".

Задание смотрите ниже:

На вход автомата поступает непрерывная последовательность букв z1, z2 и z3, составляющих входной алфавит Z. На выходе автомата в дискретные моменты времени формируется последовательность букв e, w1, w2 и w3, выходного алфавита W, причем сигнал w1 выдается, если слово начинается с z1 и встречается строчка z3z1, w2 - как только буква z3 появится четыре раза подряд, и w3 - если буква z1 появится только один раз. В остальных случаях автомат выдает пустую букву ?.

Синтез автомата провести на RS-триггерах и логических элементах {И, ИЛИ, НЕ}.

Кто может зделать,прошу писать в icq 999213. Обсудим.

Всем спасибо за внимание!