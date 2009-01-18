bmt

Богдан Семенов bmt

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поисковая система

    $10

    Для ознакомительных целей неоходима документация подсистемы поиска с механизмами релевантности. Желательно следующего содержания: 1. Описание модели системы (алгоритмы индексации и поиска). 2. Методика и результаты тестирование производительности и возможностей системы. 3. Описание основных функций программных модулей системы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Заливка товаров в Virtuemart
Спасибо за работу, все задания четкие, никаких проблем.
Работа сделана качественно и вовремя. Лера, спасибо!
Ответный отзыв