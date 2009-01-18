Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"