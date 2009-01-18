Задание: Заливка информации в интернет-магазин Virtuemart на базе Joomla, предварительно обработав фото в Photoshop по заданной схеме. Олата (0,15 USD/позиция) в удобной форме по договоренности.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Для ознакомительных целей неоходима документация подсистемы поиска с механизмами релевантности. Желательно следующего содержания: 1. Описание модели системы (алгоритмы индексации и поиска). 2. Методика и результаты тестирование производительности и возможностей системы. 3. Описание основных функций программных модулей системы.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за работу, все задания четкие, никаких проблем.
Ответный отзыв
Работа сделана качественно и вовремя. Лера, спасибо!