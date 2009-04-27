valechkat

Валентина valechkat

 
40 летРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Курсовая по инвестициям (бизнес-планирование)
Грамотный, ответственный, работоспособный автор. Валентина выполнила курсовую работу по инвестициям в соответствии с заявленными требованиями и вовремя. Вносила необходимые коррективы после предварительной проверки работы. Резюме: работой доволен! Рекомендую Valechkat к сотрудничеству.
Владимир заказчик на "5+", который заботится не только об интересах заказчика, но и не забывает фрилансера. Работа с Владимиром очень приятна, он вникает в суть заказа, дает пояснения по проекту, обсуждает возникшие вопросы по его реализации. Большой плюс - своевременная оплата. Хорошо взаимодействует с непосредственным заказчиком и исполнителем по поводу координации сроков выполнения заказа. Рада сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв