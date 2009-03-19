Проект для djvaldis

По деталям машин надо для военного училища диплом "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя" Там надо 4 чертежа - один А1 и три А Описание в прикрепленном файле, Указывайте цену и срок