Курсовая (теоретическая) по психологии

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Предмет: психология семьи

Тема работы: Выбор будущего партнера

Объем работы: 30 стр

6.Срок выполнения: 21 февраля

Дополнительные пожелания:

в курсовой нужны гипотеза, цели, задачи, описать процесс поиска и выбора супруга, мотивы выбора будущих супругов и т.д. список литературы не менее 10

стоимость 550 руб. Оплата - яндекс деньги.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
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