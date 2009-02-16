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По психологии

Предмет: Социальная психология

Тема работы: Влияние условий мегаполиса на психику человека и ребенка

Объем работы: 25 листов

Срок выполнения: 19 февраля

рассмотреь не менее 5 - 6 источников по теме, обосновать актуальность темы.

Стоимость 300 руб. Яндекс деньги.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$1
1 день