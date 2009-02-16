Требуется написание диплома по теме: "Управление капиталом предприятия" Срок - 14 дней. Имеется методичка, вышлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По психологии
Предмет: Социальная психология
Тема работы: Влияние условий мегаполиса на психику человека и ребенка
Объем работы: 25 листов
Срок выполнения: 19 февраля
рассмотреь не менее 5 - 6 источников по теме, обосновать актуальность темы.
Стоимость 300 руб. Яндекс деньги.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доброго дня! Предмет: "Ценные бумаги" Нужно выполнить расчетную работу "Расчет и анализ надежности и доходности финансовых вложений" Задание в методичке. Цена: 300 руб.Закрыт15 лет назад
- $40
Необходимо написать введение. теоретическую часть и часть заключения по данной главе. Естественно приложить список использованной литературы. Предмет психология. Срок до 5 марта. Оплата 1500 руб. Объем 40 листовЗакрыт15 лет назад
- $25
Необходимо выполнить курсовую. Тема: Условные факты хозяйственной деятельности.... план условный. от него можно отойти. Оформление работы по госту. Поля: л 25 мм. п 15 мм. в 20 мм. н 25 мм. Шрифт 14. интервал 1.5 Объем 40 стр. Написать нужно ...Закрыт15 лет назад
Ув. фрилансеры, добры день. Необходимо написать Access. Укажите цену и сроки. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую всех. Необходимо в короткие сроки выполнить курсовой проект по предмету "Теория автоматов". Задание смотрите ниже: На вход автомата поступает непрерывная последовательность букв z1, z2 и z3, составляющих входной алфавит Z. На выходе автомата в дискретные ...Закрыт15 лет назад
По деталям машин надо для военного училища диплом "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя" Там надо 4 чертежа - один А1 и три А Описание в прикрепленном файле, Указывайте цену и срокРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $9
Необходимо выполнить реферат с расчетами по технологической механике Есть точно такое же выполненное задание, но с другими значениями, поэтому выполнять будет намного легче Срок - 1-2 дня Оплата в рублях - 350 Пожалуйста, оставляйте ICQ и мейлЗавершен15 лет назад
- $14
Необходимо выполнить работу В приложении - задание, все выделено Срок - 21 февраля Оплата в рублях - 500Закрыт15 лет назад
- $16
Предмет: Бухгалтерский финансовый учет Тема: Учет капитальных вложений, производимых хозяйственным способом Требования стандартные Срок - 21 февраля Оплата в рублях - 600 В работе должно быть 2 главы - первая - теория, вторая - на примере предприятия Можно предложить свою готовую ...Закрыт15 лет назад