Нужен диплом. на C# клиент-сервер

Здравствуйте, есть два варианта

1) Вы пишите мне полностью диплом с нуля и до конца, за дешево.

2) Вы будете моим личным советчиком, я вас буду по ночам пытать с вопросами по С# (вопросы вроде таких какие класcы есть для парсинга XML в C#)

Что надо уметь делать в С #:

1) Писать клиент серверные приложения

2) Настраивать их на серваках в инете

3) Умение работать с XML

4) Умение работать с БД.

Вроде все так то не сложно. Я могу все и сам это найти но просто времени много уйдет.

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