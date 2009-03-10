Диплом по внедрению инновационного товара

Необходимо написать диплом + отчет по практике. Специальность "Менеджмент организации". Тема должна быть раскрыта на основе мебельного предприятия г. Барнаула. Во вложении план отчета по практике. Завтра отправлю методичку. Срок исполнения до 07.03.09. Но часть ...