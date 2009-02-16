Диплом по менеджменту организации

$120
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Необходимо написать диплом + отчет по практике. Специальность "Менеджмент организации".

Тема должна быть раскрыта на основе мебельного предприятия г. Барнаула.

Во вложении план отчета по практике. Завтра отправлю методичку.

Срок исполнения до 07.03.09. Но часть работы должна быть готова к 8:00 по Москве 20.02.09

Оплата за диплом и практику 4500 руб.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
$120
15 дней
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