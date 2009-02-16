Написать программу по плану.

Предлагаются следующие этапы:

1. создание принципиальной схемы.

2. необходимые для понимания схемы пояснения(описание схемы).

3. схема алгоритма.

4. текст программы на языке ассемблера и пояснения к ней.(Рекомендуется писать в программе ProView32)

В прикрепленном файле - текст задания. Так же есть методичка и пример выполнения похожей работы, которые вышлю исполнителю. Прошу предложения по стоимости и срокам выполнения на почту сайта или в icq: 493-988-628