Диплом. Тема: "Бизнес-план разработки товара....". Срок до 10.03.09 Оплата 4000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать программу по плану.
Предлагаются следующие этапы:
1. создание принципиальной схемы.
2. необходимые для понимания схемы пояснения(описание схемы).
3. схема алгоритма.
4. текст программы на языке ассемблера и пояснения к ней.(Рекомендуется писать в программе ProView32)
В прикрепленном файле - текст задания. Так же есть методичка и пример выполнения похожей работы, которые вышлю исполнителю. Прошу предложения по стоимости и срокам выполнения на почту сайта или в icq: 493-988-628
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