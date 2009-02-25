Курсовая Проектирование электрических сетей

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Надо сделать курсовую работу по предмету Проектирование электрических сетей записка с 1А1 чертежом в компасе.
Есть пример выполнения данной курсовой.
Срок выполнения до 25.02.09
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