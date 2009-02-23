Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок409 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить небольшую работу по анализу хозяйственной деятельности таможенных организаций. Задание во вложении

15 лет назад
liliy
Лилия 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Tanjuscha
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена в срок! Рекомендую данного исполнителя!
Очень приятный в общении человек. Четкие требования, оперативная оплата. Рекомендую!