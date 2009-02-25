Курсовая работа по Экономике предприятия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Экономике предприятия.

Курсовая работа состоит из 6 задач. Необходимый вариант - 4 (промаркирован в тексте приложенного файла).

Решение задач необходимо расписать максимально подробно.

Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного сотрудничества на более выгодных условиях. Мы заинтересованы в хороших авторах и ценим их.

15 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$35
3 дня
Мара – очень хороший автор. Работа выполнена качественно, чувствуется заинтересованный, участвующий подход. С удовольствием продолжим сотрудничество в дальнейшем!
На редкость приятный заказчик: очень вежливый, с чувством юмора, все комментарии по делу. Спасибо, Александр. Рекомендую хорошим фрилансерам.