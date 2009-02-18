Курсовые работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки348 просмотров
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Нужно выполнить курсовые работы:

1. Технологический процесс в сервисе

2. Технологический процесс в сервисе

3. Организация и технология

4. Организация и технология

5. Сервисная деятельность

6. Сервисная деятельность

Условие: Первые 4 работы должен делать один человек (аналогичные задания)

Оплата: Яндекс (после полной проверки работы)

Связь: ICQ 354-484-768 Елена

Срок - по договоренности (ограничен)

Ссылка на задания: http://files.mail.ru/R90EE1

15 лет назад
victorcd
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад