Требуется написать дипломную работу по экономике. Срок выполнения - около месяца. Первая глава требуется к 22.02.2009. Также к диплому нужен отчет по практике (тоже к 22.02.2009). Стоимость - до 7000 рублей за все. В ...
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Нужно выполнить курсовые работы:
1. Технологический процесс в сервисе
2. Технологический процесс в сервисе
3. Организация и технология
4. Организация и технология
5. Сервисная деятельность
6. Сервисная деятельность
Условие: Первые 4 работы должен делать один человек (аналогичные задания)
Оплата: Яндекс (после полной проверки работы)
Связь: ICQ 354-484-768 Елена
Срок - по договоренности (ограничен)
Ссылка на задания: http://files.mail.ru/R90EE1
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