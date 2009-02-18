Курсовая по основам менеджмента

Требуется выполнить 2 работы по математики. Задание во вложении. Интересует ваш срок и ваша цена, желательно, в рублях. Если будут вопросы по заданию - пишите в icq - 484-780-466 А если все понятно, то предложения лучше ...
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Необходимо написать курсовую. Предмет "Основы менеджмента".
Объем не больше 35 листов. Только теория. Оформление сносок в квадратных скобках.
Работа должна быть отправлена мне до 22:00 по Москве 22.02.09
Стоимость 800 руб.
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