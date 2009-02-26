Курсовая математика

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Требуется выполнить 2 работы по математики.

Задание во вложении.

Интересует ваш срок и ваша цена, желательно, в рублях.

Если будут вопросы по заданию - пишите в icq - 484-780-466

А если все понятно, то предложения лучше оставлять тут.

Спасибо.

15 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
JuliM
Юлия 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$23
3 дня
Работать с Юлией понравилось! Задание выполнено в срок, верно, аккуратно. Я очень довольна. Спасибо!!!
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