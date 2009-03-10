Дипломный проект по методике преподавания иняза

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Тема работы:

"Особенности обучения аудированию с использованием аутентичных материалов на старшем этапе средней общеобразовательной школы"

План работы:

Введение

1.Глава. Что такое аудирование в целом. Когда появилось, что такое аутентичный текст, когда была введён в методику, как способ обучения, плюсы и минусы.

2.Глава. Проанализировать программу 10-11 классов обучения фр. языку. Проанализировать требования совета Европы (Union Europeen) на уровне Б-1. Сравнить эти 2 уровня и проанализировать, соответствует ли подготовка российских учеников уровню B-1.

Указать, какие разработки и/или рекомендации предоставляет совет Европы по повышению уровня учеников.

(т.к. уровень наших учеников отстаёт, требуется использование аутентичных текстов, как средства его повышения. Основ этого метода - использование учебника УМК objectif (НИ - Григорьева Е.Я. - соавтор учебника)).

Аутентичный текст должен соответствовать тематике рассматриваемого предмета и требованиям УМК (учебно-методический комплект).

3. Глава. Практическая часть (исследование).

Пример по 10-11 классам (2 группы по 8 чел. несколько уроков). Сначала рассматриваем практику/методику обучения (несколько уроков) без использования аутентичных текстов, потом - с использованием (разные темы уроков). Сравниваем эффективность и приближённость к требованиям ЕС.

Вывод (условно) по 3-й главе: лучше использовать тексты.

Сравниваем эффективность обучения, анализируя приближения к нормативам ЕС.

ссылки на официальные рекомендации ЕС возможно, будут предоставлены.

Дополнительные требования:

Очень желательно предъявить примеры аутентичных текстов в аудио-формате. Не имеет значения, - монолог/диалог и т.п., важно, чтоб это было от натуральных носителей языка (см., например, сайт www.rfi.fr).

Тип работы: Дипломная работа

Предмет:

Для учебного заведения: Институт

Факультет: Романо-германская филология

Курс (класс): 5

Число страниц: 50-70

Гарнитура: Times New Roman, 14 размера

Интерлиньяж: 1,5

Поля:

верхнее: 15 мм,

левое: 25.4 мм,

нижнее: 15 мм,

правое: 15 мм.

Текст колонтитулов:

Введите в это поле текст колонтитулов

Тип сносок: обычные

Черновой вариант должен быть готов к 10.03.2009

Окончательный вариант должен быть готов к 17.03.2009

тел. +7 916 721 59 71

с 11 МСК

15 лет назад
srgg
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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