Курсовая работа по теме: "Проект тур-путешествия в ......" Работа нужна к 9:00 по Москве 25 февраля. Оплата 600 руб.
Дипломный проект по методике преподавания иняза
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема работы:
"Особенности обучения аудированию с использованием аутентичных материалов на старшем этапе средней общеобразовательной школы"
План работы:
Введение
1.Глава. Что такое аудирование в целом. Когда появилось, что такое аутентичный текст, когда была введён в методику, как способ обучения, плюсы и минусы.
2.Глава. Проанализировать программу 10-11 классов обучения фр. языку. Проанализировать требования совета Европы (Union Europeen) на уровне Б-1. Сравнить эти 2 уровня и проанализировать, соответствует ли подготовка российских учеников уровню B-1.
Указать, какие разработки и/или рекомендации предоставляет совет Европы по повышению уровня учеников.
(т.к. уровень наших учеников отстаёт, требуется использование аутентичных текстов, как средства его повышения. Основ этого метода - использование учебника УМК objectif (НИ - Григорьева Е.Я. - соавтор учебника)).
Аутентичный текст должен соответствовать тематике рассматриваемого предмета и требованиям УМК (учебно-методический комплект).
3. Глава. Практическая часть (исследование).
Пример по 10-11 классам (2 группы по 8 чел. несколько уроков). Сначала рассматриваем практику/методику обучения (несколько уроков) без использования аутентичных текстов, потом - с использованием (разные темы уроков). Сравниваем эффективность и приближённость к требованиям ЕС.
Вывод (условно) по 3-й главе: лучше использовать тексты.
Сравниваем эффективность обучения, анализируя приближения к нормативам ЕС.
ссылки на официальные рекомендации ЕС возможно, будут предоставлены.
Дополнительные требования:
Очень желательно предъявить примеры аутентичных текстов в аудио-формате. Не имеет значения, - монолог/диалог и т.п., важно, чтоб это было от натуральных носителей языка (см., например, сайт www.rfi.fr).
Тип работы: Дипломная работа
Предмет:
Для учебного заведения: Институт
Факультет: Романо-германская филология
Курс (класс): 5
Число страниц: 50-70
Гарнитура: Times New Roman, 14 размера
Интерлиньяж: 1,5
Поля:
верхнее: 15 мм,
левое: 25.4 мм,
нижнее: 15 мм,
правое: 15 мм.
Текст колонтитулов:
Введите в это поле текст колонтитулов
Тип сносок: обычные
Черновой вариант должен быть готов к 10.03.2009
Окончательный вариант должен быть готов к 17.03.2009
тел. +7 916 721 59 71
с 11 МСК
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Написать диплом. Факультет международных отношений. Объем 90-100 стр. Оформление по ГОСТу РФ. Необходимо составить план работы для утверждения научным руководителем. После утверждения приступаем к написанию работы. Оплата 4000 руб. Срок до 20.03.09. Работу можно сдавать главами.Закрыт15 лет назад
Необходимо написать курсовую. Предмет "Основы менеджмента". Объем не больше 35 листов. Только теория. Оформление сносок в квадратных скобках. Работа должна быть отправлена мне до 22:00 по Москве 22.02.09 Стоимость 800 руб.Закрыт15 лет назад
Требуется выполнить 2 работы по математики. Задание во вложении. Интересует ваш срок и ваша цена, желательно, в рублях. Если будут вопросы по заданию - пишите в icq - 484-780-466 А если все понятно, то предложения лучше ...Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить небольшую работу по анализу хозяйственной деятельности таможенных организаций. Задание во вложенииЗавершен15 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Экономике предприятия. Курсовая работа состоит из 6 задач. Необходимый вариант - 4 (промаркирован в тексте приложенного файла). Решение задач необходимо расписать максимально подробно. Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество ...Завершен15 лет назад
Нужно выполнить курсовые работы: 1. Технологический процесс в сервисе 2. Технологический процесс в сервисе 3. Организация и технология 4. Организация и технология ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется написать дипломную работу по экономике. Срок выполнения - около месяца. Первая глава требуется к 22.02.2009. Также к диплому нужен отчет по практике (тоже к 22.02.2009). Стоимость - до 7000 рублей за все. В ...Закрыт15 лет назад
Надо сделать курсовую работу по предмету Проектирование электрических сетей записка с 1А1 чертежом в компасе. Есть пример выполнения данной курсовой. Срок выполнения до 25.02.09Закрыт15 лет назад
Здравствуйте, есть два варианта 1) Вы пишите мне полностью диплом с нуля и до конца, за дешево. 2) Вы будете моим личным советчиком, я вас буду по ночам пытать с вопросами по С# (вопросы вроде таких ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад