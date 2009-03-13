Добрый день!

Это курсовая, но пояснительная записка не нужна - только программа.

Задание в файле "Задание ПУ ЭВМ.pdf". Находите схему в файле "Схемы.doc" в соответствии с заданием и по ней делаете.

Времени маловато, пару дней всего, но это обсуждаемо - можно и дольше договориться.

Бюджет также обсуждаем.

Указывайте цену и сроки.