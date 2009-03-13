Курсовая

$70
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки190 просмотров
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Добрый день!

Это курсовая, но пояснительная записка не нужна - только программа.

Задание в файле "Задание ПУ ЭВМ.pdf". Находите схему в файле "Схемы.doc" в соответствии с заданием и по ней делаете.

Времени маловато, пару дней всего, но это обсуждаемо - можно и дольше договориться.

Бюджет также обсуждаем.

Указывайте цену и сроки.

15 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
Выбранный исполнитель
Kellerian
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Приятно работать с вменяемым и ответственным человеком.
Заказчик корректен, понимает, что хочет получить на выходе. К оплате никаких претензий. Приятно и интересно работать. Надеюсь, что сотрудничали не в последний раз.