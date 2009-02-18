Реферат для аспирантуры 1 курс

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт14 заявок311 просмотров
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Предмет:история и философия науки

Тема работы: Концепция истории учений о праве и государстве в трудах Б.Н. Чичерина

Объем работы: 25-30 листов

Срок выполнения: до 22.02.2009 вечером или 23.02.2009 утром

Уникальность минимум 65% по антиплагиту, качество.

Стоимость 600 р. Предпочтительная оплата: Яндекс деньги.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)