Реферат для аспирантуры 1 курс

Нужно написать теоретическую часть к дипломной работе. Тема диплома: Кредитная политика предприятия Детали в приложении
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Предмет:история и философия науки
Тема работы: Концепция истории учений о праве и государстве в трудах Б.Н. Чичерина
Объем работы: 25-30 листов
Срок выполнения: до 22.02.2009 вечером или 23.02.2009 утром
Уникальность минимум 65% по антиплагиту, качество.
Стоимость 600 р. Предпочтительная оплата: Яндекс деньги.
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