Дипломный проект

$120
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки356 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Разыскивается человек, который имеет музыкальное образование и с удовольствием возьмется за написание дипломного проекта по теме: "Музыкальное образование в Украине и способы его улучшения". В работе обязательно надо будет раскрыть состояние образования в Украине и изучить методики преподования К.Орфа и Ш.Сузуки.

Есть частично написанная работа, и много материала на английском и немецком (предоставлю в случае необходимости).

Объем работы: 120-140 страниц.

15 лет назад
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$120
30 дней
Ольга очень ответственна и исполнительна. Она к каждому заданию подходит очень серьезно, постоянно находится на связи, что позволяет вести контроль за выполнением работы. У меня остались только хорошие эмоции от сотрудничества с Ольгой. Работа выполнена очень профессионально, выдержаны все требования и учтены все рекомендации и пожелания. Рекомендую всем! Моя оценка - 100 баллов+ .
С ольгой работать было легко и приятно. Спасибо за сотрудничество!
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