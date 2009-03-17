Дипломный проект

Уважаемые фрилансеры!

Разыскивается человек, который имеет музыкальное образование и с удовольствием возьмется за написание дипломного проекта по теме: "Музыкальное образование в Украине и способы его улучшения". В работе обязательно надо будет раскрыть состояние образования в Украине и изучить методики преподования К.Орфа и Ш.Сузуки.

Есть частично написанная работа, и много материала на английском и немецком (предоставлю в случае необходимости).

Объем работы: 120-140 страниц.