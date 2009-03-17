Дипломный проект

Предмет:история и философия науки Тема работы: Концепция истории учений о праве и государстве в трудах Б.Н. Чичерина Объем работы: 25-30 листов Срок выполнения: до 22.02.2009 вечером или 23.02.2009 утром Уникальность минимум 65% по антиплагиту, качество. Стоимость 600 р. Предпочтительная оплата: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Разыскивается человек, который имеет музыкальное образование и с удовольствием возьмется за написание дипломного проекта по теме: "Музыкальное образование в Украине и способы его улучшения". В работе обязательно надо будет раскрыть состояние образования в Украине и изучить методики преподования К.Орфа и Ш.Сузуки.
Есть частично написанная работа, и много материала на английском и немецком (предоставлю в случае необходимости).
Объем работы: 120-140 страниц.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать теоретическую часть к дипломной работе. Тема диплома: Кредитная политика предприятия Детали в приложенииЗавершен15 лет назад
Надо сделать до 10.03.09 Указывайте куда выслать задание с учебным пособием.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема работы: "Особенности обучения аудированию с использованием аутентичных материалов на старшем этапе средней общеобразовательной школы" План работы: Введение 1.Глава. Что такое аудирование в целом. Когда появилось, что такое аутентичный текст, когда была введён в методику, как ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курсовая работа по теме: "Проект тур-путешествия в ......" Работа нужна к 9:00 по Москве 25 февраля. Оплата 600 руб.Закрыт15 лет назад
Написать диплом. Факультет международных отношений. Объем 90-100 стр. Оформление по ГОСТу РФ. Необходимо составить план работы для утверждения научным руководителем. После утверждения приступаем к написанию работы. Оплата 4000 руб. Срок до 20.03.09. Работу можно сдавать главами.Закрыт15 лет назад
Необходимо написать курсовую. Предмет "Основы менеджмента". Объем не больше 35 листов. Только теория. Оформление сносок в квадратных скобках. Работа должна быть отправлена мне до 22:00 по Москве 22.02.09 Стоимость 800 руб.Закрыт15 лет назад
Требуется выполнить 2 работы по математики. Задание во вложении. Интересует ваш срок и ваша цена, желательно, в рублях. Если будут вопросы по заданию - пишите в icq - 484-780-466 А если все понятно, то предложения лучше ...Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить небольшую работу по анализу хозяйственной деятельности таможенных организаций. Задание во вложенииЗавершен15 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить небольшую курсовую работу по Экономике предприятия. Курсовая работа состоит из 6 задач. Необходимый вариант - 4 (промаркирован в тексте приложенного файла). Решение задач необходимо расписать максимально подробно. Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество ...Завершен15 лет назад