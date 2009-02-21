Реферат "Причина и история возникновения денег"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт14 заявок521 просмотр
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Реферат на тему "Причина и история возникновения денег"

+состояние денежной масссы на текущий момент, денежные агрегаты и т.д.

Предмет: финансы и кредит.

Обьем: 15-20 страниц.

Сроки: до 02-00 ( по МСК)

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15 лет назад
Zwork
Антон 
NaN летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$700
1 день