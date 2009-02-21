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Реферат "Причина и история возникновения денег"
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Реферат на тему "Причина и история возникновения денег"
+состояние денежной масссы на текущий момент, денежные агрегаты и т.д.
Предмет: финансы и кредит.
Обьем: 15-20 страниц.
Сроки: до 02-00 ( по МСК)
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