Whois на дельфи 7

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки278 просмотров
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Нужно сделать хуиз с подключением ини файла.

В ини указывается зависимость хуиз-сервера от tld зоны.

Домены берутся из текстового файла либо из текстового многострочного окошка (и так и так).

После работы в другом окошке таблицей отображаются свободные и занятые. Все это можно сохранить в текстовый или csv файл в виде всех данных, только свободных, только занятых. Оплата вебмани. Нужны исходники.

15 лет назад
Tameri
Tam Tam 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
Dobby
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
AlikZP
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Все сделано даже лучше чем просил, с дополнительными фичами.
Сделал программу -> Выложил демку -> Поступила оплата -> Выложил полную версию Никаких проблем в работе не возникло. Рекомендую.