Whois на дельфи 7

Нужно сделать хуиз с подключением ини файла.

В ини указывается зависимость хуиз-сервера от tld зоны.

Домены берутся из текстового файла либо из текстового многострочного окошка (и так и так).

После работы в другом окошке таблицей отображаются свободные и занятые. Все это можно сохранить в текстовый или csv файл в виде всех данных, только свободных, только занятых. Оплата вебмани. Нужны исходники.