Курсовая по трудовому праву

Оформление работы строго по методичке, вариант работы 4 Срок до13.03
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
5 курс юрфак
Необходимо, чтобы работа была выполнена в соответствии с ГОСТом. Во введении необходимо указать актуальность, цели, задачи, объект, предмет исследования, степень изученности, методы исследования и структуру работы. Обязательным элементом работы являются сноски, которые должны быть выполнены 10 шрифтом, Times New Roman через одинарный интервал. Основной текст работы 14 риф, 1.5 интервал. Поля: л3, в2, н2, п2. Обязательно делаь выводы по каждой главе. Заключение, вывод по главам составляется а основе того материала, который был в содержании. Выводы должны быть по поставленным во введении задачам. В заключении не нужно бояться повторений из выводов по главам, т.к. делается комплексный вывод по работе. Выводы д.б. по определению ТД, его классификациям, по срочным ТД, какие проблемы проанализированы, что вы можете предложить. Вся литература, использованная в работе должна быть внесена в список. Все НПА д.б. с последними изменениями.
По основной части. В главах, посвященным видам ТД д.б. рассмотрены срочные ТД, их анализ. В названиях глав можно обозначать конкретные виды срочных ТД. Текст не должен быть разорван, все куски д.б. связаны между собой, д.б. вынесены конкретные предложения по ТД.
Срок до 12:00 по Москве 27.02.09
Оплата 800 руб.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать хуиз с подключением ини файла. В ини указывается зависимость хуиз-сервера от tld зоны. Домены берутся из текстового файла либо из текстового многострочного окошка (и так и так). После работы в другом окошке таблицей отображаются свободные и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Реферат на тему "Причина и история возникновения денег" +состояние денежной масссы на текущий момент, денежные агрегаты и т.д. Предмет: финансы и кредит. Обьем: 15-20 страниц. Сроки: до 02-00 ( по МСК) Указываем цену Личку не читаюЗакрыт15 лет назад
- $50
Проект состоит из двух частей: -графической -расчетно-пояснительной записки. Графическая часть- 4 листа: 1 А2 «Исследование рычажного механизма» 2.А1 «Общий вид редуктора» 3.А3 «Колесо зубчатое» 4.А3 «Вал тихоходный»……….Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $8
Необходимо выполнить 4 задания по предмету Сети связи. Задания относительно простые. Ко всем задачам дан пример решения точно такой же задачи только с другими числовыми значениями. т.е фактически все решение сводится к подствлению значений в формулы и ...Закрыт15 лет назад
- $100
Тема: "Особенности депозитых операций.....". Вся дополнительная информация по диплому будет отправлена исполнителю. Срок сдачи 20.03.09. Оплата 4000 руб.Закрыт15 лет назад
- $100
Тема: "Валютный контроль ...." Первая глава до 15:00 по Москве 28.02.09 Во вложении план, его нужно будет подкорректировать и отправить до 15:00 по Москве 25.02.09. А также некоторая информация по первой главе. По практической части информация будет ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $70
Добрый день! Это курсовая, но пояснительная записка не нужна - только программа. Задание в файле "Задание ПУ ЭВМ.pdf". Находите схему в файле "Схемы.doc" в соответствии с заданием и по ней делаете. Времени маловато, пару дней ...Завершен15 лет назад
- $120
Уважаемые фрилансеры! Разыскивается человек, который имеет музыкальное образование и с удовольствием возьмется за написание дипломного проекта по теме: "Музыкальное образование в Украине и способы его улучшения". В работе обязательно надо будет раскрыть состояние образования в ...Завершен15 лет назад
Предмет:история и философия науки Тема работы: Концепция истории учений о праве и государстве в трудах Б.Н. Чичерина Объем работы: 25-30 листов Срок выполнения: до 22.02.2009 вечером или 23.02.2009 утром Уникальность минимум 65% по антиплагиту, качество. Стоимость 600 р. Предпочтительная оплата: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт15 лет назад