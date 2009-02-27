Курсовая по трудовому праву

5 курс юрфак

Необходимо, чтобы работа была выполнена в соответствии с ГОСТом. Во введении необходимо указать актуальность, цели, задачи, объект, предмет исследования, степень изученности, методы исследования и структуру работы. Обязательным элементом работы являются сноски, которые должны быть выполнены 10 шрифтом, Times New Roman через одинарный интервал. Основной текст работы 14 риф, 1.5 интервал. Поля: л3, в2, н2, п2. Обязательно делаь выводы по каждой главе. Заключение, вывод по главам составляется а основе того материала, который был в содержании. Выводы должны быть по поставленным во введении задачам. В заключении не нужно бояться повторений из выводов по главам, т.к. делается комплексный вывод по работе. Выводы д.б. по определению ТД, его классификациям, по срочным ТД, какие проблемы проанализированы, что вы можете предложить. Вся литература, использованная в работе должна быть внесена в список. Все НПА д.б. с последними изменениями.

По основной части. В главах, посвященным видам ТД д.б. рассмотрены срочные ТД, их анализ. В названиях глав можно обозначать конкретные виды срочных ТД. Текст не должен быть разорван, все куски д.б. связаны между собой, д.б. вынесены конкретные предложения по ТД.

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